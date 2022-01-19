殺倉鼠圖斷疫　市民無奈割愛交漁護署人道處理　「真係唔捨得」

銅鑼灣寵物店中有倉鼠驗出帶有新冠病毒，政府昨日(18日)決定一刀切，下達「殺鼠令」，並強烈建議於上月22日或之後，在香港任何地方購買倉鼠的市民，將倉鼠交予漁護署「人道處理」。漁護署指倉鼠主人可於今早(19日)9時起，親身到沙田的新界南動物管理中心交還，並要簽署棄養同意書。

東網記者於今早9時到達沙田新界南動物管理中心觀察，見到中心內有穿着全套保護裝備的工作人員。此外，亦陸續有市民聽從呼籲，帶着膠箱和紙袋前往中心交還倉鼠。

前來交還倉鼠的陳先生表示自己心情平靜，家中的小朋友就感到不捨，他又指2隻倉鼠是分別於去年12月30日和今年年頭購買，倉鼠亦屬健康，未見有任何徵狀。被問到漁護署當局暫時只是強烈建議交還，未有指出如沒有交還是違法，他稱交還倉鼠是以家中小朋友的健康為首要考慮，小朋友都知悉現時社區疫情的嚴重性，故能理解這決定。

陳又透露，中心內交還手續未算複雜，過程中只需要簡單留低電話、住址、姓名，並簽署有關「主人將不能再追問或重新領取已交還的倉鼠」聲明後便可離去。至於檢測安排方面，他指中心人員只交代他自行檢測便何。

另一名麥先生則表示，他的倉鼠是上月27日於旺角的Little Boss分店，經信用卡購入。被問到會否交由倉鼠義工代為飼養，或為何會作出此決定，他稱由於是經信用卡購入，故有紀錄可追尋，加上屋企亦有飼養有一隻貓，考慮到法律及互相傳播風險等問題，故決定前來交還，但對於政府是次「一刀切」決定感到無奈。

葉太表示，二年級的女兒得知要交還倉鼠感到非常不捨，更痛哭流涕，又以書信表達對倉鼠離去的思念。此外，葉太又指在本月14日於I Love Rabbit購入倉鼠，經搜查後發現，發現來自Little Boss位於大埔的倉庫，擔心有傳染的風險，故為安全起見，自己今早亦前往檢測。葉太更直拆自己根本無得選擇，政府應該把在檢測後沒有確診的倉鼠交還主人繼續飼養，不應以一刀切將所有倉鼠進行人道毁滅。

另一邊廂，有市民按政府呼籲前來交還倉鼠時因中心已到午膳時間而被拒絕進入，最後只好無奈離去。