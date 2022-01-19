陳肇始為檢疫中心安排不便致歉　議員斥決策者「坐喺冷氣房」

竹篙灣檢疫中心管理運作逾年，惟屢受人詬病，近日更有中心女保安員上周懷疑在檢疫中心感染病毒，導致與她有密切接觸的一名同在檢疫中心工作的保安員數日後亦確診染病。有議員今日(19日)在立法會大會上提出急切質詢，批評檢疫中心人手、設施及協調均有不足，其中女保安員感染源頭更不明。食物及衞生局局長陳肇始回應指當局已審視現行機制，並大幅增加人手，對為入營的市民造成不便致歉，現階段亦正追查女保安員的感染源頭。

議員梁熙指大批市民被送到檢疫中心接受隔離。然而，檢疫中心被指管理混亂及衞生狀況不理想，加上現時變種病毒Omicron的傳播鏈仍未截斷，令市民擔心檢疫中心未能做好感染控制措施，令檢疫中心出現病毒擴散或交叉感染，甚至令病毒流入社區。因此，他質問政府有何預防在檢疫中心的感染措施。

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府一直依照外防輸入，內防擴散原則對抗疫情，政府亦十分重視檢疫中心的工作，因此檢疫中心職員均需戴防護裝備，其中18名保安員亦被列為緊密接觸者需隔離。

陳肇始續指，由於竹篙灣檢疫中心隔離人士大增，檢測工作需時，為他們帶來不便而致歉，局方已增加人手，包括衞生署、民安隊及外判承辦商人手，消防處亦借出人手協助，現時中心人手已增至逾千人。另外，局方會改善與檢疫人士溝通機制，以及檢視檢疫中心的運作。而資深同事亦會協助輸入資料，並在晚上檢視相關資料的準確性。

議員陳凱欣則不認同檢疫中心人手有增加，詢問何時會擴展人手及另開檢疫中心。陳肇始指各部門已召開會議，商討運作人手及問題，並已實施相應改善措施，而西貢戶外康樂營及八鄉少年警訊活動中心亦為備用中心，加上其他檢疫中心，有共4,500多個單位。

議員葉劉淑儀則指局長的答覆未能回應為何該名女保安員會受感染。陳肇始指目前情況仍在了解，不排除任何理由，現階段仍在追查源頭。

議員張國鈞表示市民入營後「生活問題變成生存問題」，包括房間與世隔絕、食物不足及慢性病得不到照顧，惟營內的熱線久未能接通，而當局反指熱線運作正常，因此他希望中心改成一站式管理。陳肇始回應指熱線有增加，但可能仍有不足，亦有其他聯絡方法，會盡最大努力改善。

另一名議員容海恩則指有保安員在同一貨櫃室內更衣及休息，詢問當局有否了關注貨櫃內的換氣及通風問題。陳肇始指當局有了解相關問題，並呼籲他們保持社交距離及在進食時不要交談，而消毒亦一直有加強。

議員何君堯批評決策者「坐喺冷氣房」，而協調方面做得不足，指一架小巴每次只接載一個緊密接觸者入營，反問為何不能自己入營。陳肇始則指入營和離營有法定依據，因此需要小心處理，包括沒有染疫的檢測結果。

議員田北辰則關注大規模人道處理倉鼠一事，指當局認為倉鼠有風險，但為何又不是強制收回。陳肇始回應指當局的行動是盡力減低風險，當然有法律手段可以強制收回，但考慮到市民已自發交出倉鼠。