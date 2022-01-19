殺戮2000倉鼠　梁肇輝死撐非一刀切　仍未證確診職員經動物感染

新冠疫情蔓延至倉鼠，昨日(18日)港府公布實施「滅鼠令」，涉及全港約2,000隻倉鼠及部分小型哺乳類動物。漁護署署長梁肇輝今日(19日)在電台節目表示，倉鼠在自然環境下感染新冠病毒屬全球首例，又指已在多方面考慮及平衡後，對2個高風險批次的倉鼠人道毀滅，希望盡快移除風險及截斷可能出現的傳播鏈。當局又指暫未肯定確診的寵物店職員是否經動物傳人，但強調有此風險。

梁肇輝指，涉事的銅鑼灣寵物店Little Boss一共有11個動物樣本、店內及供應倉鼠的倉庫均驗出新冠病毒，也是全球首次發現倉鼠在自然環境下感染該病毒。因倉鼠比貓、狗等動物有更強傳染風險，染疫後有機會傳染人，梁指當局經考慮及平衡後，在非一刀切的情況下，人道毀滅2個高風險批次的倉鼠，盡快消除風險及截斷可能的疫鏈，當局亦會調查染疫職員及顧客的感染源頭。

梁呼籲市民，應向當局交出在去年12月22日後買的倉鼠，以保障自己及家人的安全。他明白要求寵物店停業會對業界構成影響，港府會與業界溝通及研究提供協助，又會為其他寵物檢測，及檢示細小動物入口政策，讓業界盡快復業。

至於漁護署助理署長(檢驗及檢疫)薛漢宗則表示，病毒基因排序分析需時，當局未確定染疫的銅鑼灣寵物店女職員是由動物傳人，但強調有其風險。他又稱，新冠病毒屬人類的疾病，跟以往處理禽流感病毒的方法不同，因此無法立法撲殺倉鼠，只能以「強烈建議」的方式處理，建議倉鼠主人如擔心寵物染疫，可以將其送到漁護署檢測，惟署方的檢測能力不足，大機會將其人道毀滅。