議員促再派不少於$5000消費券　政府僅稱持開放態度

第5波新冠肺炎疫情來襲，政府早前宣布收緊防疫措施，各行各業大受打擊，社會和不少政黨促政府再派發現金或消費券。政府財經官員今早(19日)出席立法會會議回應議員質詢時，指正就下月發布的財政預算案收集意見，是否再派發消費券將視乎社會經濟狀況，以及當前的政府財政狀況，強調對所有意見都會持開放態度。

議員陳曼琪指疫情尚未結束，本港經濟前景仍有眾多不明確因素，故政府應持續推行紓解民困的措施。對於政府稱會在消費券計劃完結後再作整體評估，她指各行各業現已水深火熱，政府不應只流於評估計劃，而是要持續地緩解民困。她又批評過去派發消費券時造成混亂，不少長者需要排隊補交資料，促政府吸取經驗防止類似問題出現。

不單止陳曼琪，不少議員亦認為應再派發消費券。飲食界議員張宇人指去年的消費券超出期望，希望政府能趁本港回歸25年再派發一次，而議員林健鋒亦促政府派發10,000港元的消費券，以增加市民的幸福感，令社會氣氛和諧。議員周浩鼎亦促政府能急市民所急，派不少於5,000港元的消費券，待疫情放緩時振興經濟。

財經官員回應稱，社會整體對消費券反應正面，消費券開始發放後，失業情況改善，亦有效推動電子支付。他又指政府推出消費券時，已經盡量顧及不同市民的需要，相關秘書處亦曾延長辦公時間，處理市民的登記和疑問。

他表示，現正就財政預算案收集意見，但指預算有限，所以要仔細審視，令措施符合社會整體利益，強調對所有意見保持開放態度。他又指在諮詢期間，有人提出應讓更多的電子支付公司入場，讓電子支付商互相競爭，所以不一定照抄去年做法。