黃大仙區急症服務殷切　議員促原區建醫院群增服務

由於現時黃大仙區的公立醫院及在重建後的聖母醫院均未設急症服務，有議員今（19日）關注該區醫院急症服務不足，難以應付黃大仙區市民需求，建議考慮把區內兩間醫院打造為醫院群提供急症服務。亦有議員指當伊利沙伯醫院大部分服務遷至啟德新發展區的新急症醫院後，詢問政府如何處理伊利沙伯醫院急症室服務的真空期。

議員楊永杰在立法會會議提出口頭質詢時指，在該區召喚救護車服務的傷病者主要被跨區送往伊利沙伯醫院、廣華醫院、基督教聯合醫院，或日後落成的啟德發展區新急症醫院接受救治。即使過去3年該區市民送院平均時間約為22分鐘，但在繁忙時間送院時間則會超過40分鐘，如現時不協調醫院服務，是置傷病者生命於不顧，建議建立聖母醫院和東華三院黃大仙醫院的醫院群，提供急症服務。

但食物及衞生局局長陳肇始回應指，規劃醫療服務及設施是以整個醫療聯網為基礎，並考慮聯網內各個醫院定位、長遠服務發展方向及服務設施互相配合等。由於在醫院設急症室需要具備相關設施配合，受醫院面積及地勢限制，黃大仙醫院及聖母醫院不適宜改建為急症醫院。

議員鄭泳舜則關注伊利沙伯醫院中部分服務將會遷至啟德新急症醫院，令油尖旺、九龍城及深水埗居民非常擔心，因為他們對該醫院急症服務需求殷切，關注以後如何處理急症室服務的真空期。

陳肇始表示，政府對伊利沙伯醫院重建及啟德新發展區新醫院如何配合、提升廣華醫院服務等規劃均有時間表，強調會盡力配合情況。她指在第2個10年建院計劃下，會適時開展京士柏用地發展大綱。

她強調急症服務不應作為一般基層醫療服務的替代品，政府會繼續強化及改革基層醫療健康服務，同時會在現屆政府任期內提出基層醫療健康藍圖。而啟德發展區新急症醫院落成後，伊利沙伯醫院的大部分服務會遷往該醫院，伊利沙伯醫院位於京士柏的現址會騰出空間，以興建新的醫院措施。