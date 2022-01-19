議員關注撤的士投保　陳帆：若違法會嚴肅跟進

本地商業汽車保險龍頭「泰加保險」早前叫停所有的士保單，保險業監管局其後根據《保險業條例》，接管其事務及資產，委託德勤作為經理託管，並撤銷決定，多名議員關注投購的士保險問題。

提出口頭質詢的議員陸頌雄表示，的士業界一小部分人不負責任的駕駛做法影響整個業界利益，導致守規則的司機承受保費貴、買保費難的問題，詢問政府跟進善用科技及司機實名制等方法協助保險公司評估上，是否有時間表。

議員陳振英則關退保後不少保單持有人無法轉保，詢問政府會否為保險市佔率設限。另議員陳健波則詢問當局在詐騙保險及報濫訴訟有何面對方法。

運輸及房屋局局長陳帆表示，政府就專營車隊管理，有與業界溝通，整體的研究稍後會向立法會諮詢。若遇到詐騙保險等情況，由於涉及刑事罪行，則由警方執行法例，會嚴肅跟進，並請保監局跟進。

至於保險市佔率設限，商務及經濟發展局局長邱騰華指的士保險屬專業、商業活動，會尊重商業，但有注視保險市佔率問題，而此次涉及一間公司營運失當，強調有問題會有非常手段處理。

此外，航運交通界議員易志明則指早前提出修訂條例方向，包括將通知期由7日延長至30日；進一步賦權保監局，在下一次發生同類事件時可以盡快入場處理。另又提到，轉保比原有保單貴，詢問政府業界加價申請何時落實。

陳回應指的士加價早前已提出申請，但因為社會事件及疫情情況，需要重新蒐集資料，處理程序後，稍後向行會及立法會尋求支持。在延長通知期方面，局方會作研究，但強調保單合約也是商業合約，要照顧雙方面的利益。