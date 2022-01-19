抗疫基金未惠及全體旅遊業　邱騰華稱未必個個受影響

第5波疫情令跨境旅遊恢復無期，旅遊業深陷停業漩渦，相關從業員為生計無奈捨下本業，旅遊人才呈斷層危機。有議員今日（19日）在立法會大會提出質詢，追問政府交代疫情放緩後重開本地遊時間表，又批評政府基金未考慮整個行業，有部分個體戶已經彈盡糧絕，稱基金雖是及時雨，但只是「局部性毛毛雨」。商務及經濟發展局局長邱騰華回應指政府基金已作全面考慮，又指旅遊業有直接及間接影響，「未必個個影響會大」。

議員姚柏良提出口頭質詢，指第5輪防疫抗疫基金措施僅屬杯水車薪，因此他詢問政府會否制訂疫情緩和後盡快重啟本地遊、郵輪公海遊及賞你遊香港等旅遊活動的準則。另外，他亦提到政府會否考慮參考早前為旅遊業從業員提供短期職位。

姚柏良續指基金對旅遊從業員雖是及時雨，不過只是「局部地區性毛毛雨」，未來仍是舉步維艱，詢問當局會否再注資旅遊業，以及補貼未受援助的旅遊交通工具等。

邱騰華指政府深明旅遊業為最受影響的行業，亦提供逾34億港元的財政支援，過往亦有主題公園重開等措施，以振興旅遊業。他亦指政府對旅遊業的資助是多方面及多次數，惟現時無能力去逆轉跨境旅遊的停頓，但強調旅遊業有直接及間接的受影響界別，「未必個個影響會大」，例如酒店業在疫情下有其他方式營運。

在旅遊業人才方面，議員林振昇指現時很多旅遊從業員已轉行，憂慮日後即使重開旅遊業亦沒有相關人才，詢問當局會否建議從業員獲取資歷架構的資格，從而挽留人才。邱騰華回覆指同意林的建議，而旅遊業有轉型的機遇，如何吸引要求高的旅客亦是重點。

至於議員狄志遠則提到，為本地旅行團提供巴士服務的從業員陷入失業困境，惟今次不受補助之餘，每個月仍需花萬多港元作汽車保養，希望局長與他們「傾下偈，了解下困難情況」。邱騰華指有留意相關問題，但因處境及照顧的情況不同 ，並不是每一個與旅遊業相關的環節都會受惠，強調要「全盤去睇」。

而政府日前建議重組政府架構，包括提出增設文化體育及旅遊局，議員周文港詢問當局有否諮詢業界意見。邱騰華指文化旅遊兩者之間有一個相輔相成的效應，強調會考慮任何情況。