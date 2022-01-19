入境處嚴打外傭跳工　去年拒批2833宗簽證申請　較前年激增8倍

外傭跳工猖獗，有議員關注情況嚴重，保安局局長鄧炳強今（19日）書面回覆提問表示，入境處去年拒批2,833宗外傭簽證申請，較2020年被拒申請總數多出8倍。入境處表示，處方特別職務隊不時檢討並調整其工作策略，並適時加大力度，主動審查可疑個案，例如加強抽查所有涉及提早終止合約的申請個案。

就跳工投訴方面，鄧炳強經諮詢勞工及福利局、入境處及勞工處後綜合回覆表示，過去5年，由2017年至2021年，勞工處接獲涉及職業介紹所教唆外傭「跳工」的投訴個案分別有15宗、9宗、17宗、29宗及177宗。勞工處已就每宗接獲的投訴展開調查，派員到相關職業介紹所巡查如發現職業介紹所沒有遵從《實務守則》，勞工處可撤銷、拒絕發出或續發其牌照。至於入境處在收到有關職業介紹所的投訴或查詢後會將個案轉介勞工處跟進。

勞工處於2017年至2021年期間，就撤銷或拒絕發出／續發職業介紹所牌照的個案分別有6宗、11宗、13宗、7宗及7宗，理由包括持牌人因濫收求職者佣金或無牌經營而被定罪，以及持牌人沒有遵從《實務守則》等。