警南丫島海域截獲走私貨船　檢1200萬元凍肉拘5漢

警方昨晚(18日)進行反走私行動，在南丫島附近截獲走私貨船，兩艘參與走私活動的「大飛」逃入內地水域，警方拘捕貨船上包括舵手、吊臂操作員及船員共5名男子，檢獲約70公噸、市值約1,200萬港元的凍肉。

有組織罪案及三合會調查科，聯同水警軍裝警員及刑事部探員，昨晚在南丫島以南、近深灣一帶水域展開反走私行動。期間，發現一艘中型貨船沒有亮起航行燈，並形迹可疑地在附近海面徘徊。其後，兩艘大馬力快艇駛近，貨船上船員隨即以吊臂將一批貨物轉移至其中一艘快艇，該快艇裝滿貨物後，便高速向香港南面水域邊界線逃去。另一隻快艇亦於取貨後，往內地水域逃去。

警方見狀隨即展開行動，截停貨船及登船調查，在船上檢獲70公噸、約值1,200萬港元的走私凍肉，並拘捕5名本地男子(36至57歲)，包括1名舵手、1名吊臂操作員及3名船員。事後，警方將該艘23米長、9米闊、載重213噸的貨船駛返基地扣查。

有組織罪案及三合會調查科總督察劉俊彪指，檢獲的凍肉以牛內臟為主，大多以1米長、1米闊及1.5米高的尼龍袋包裝，以方便進行吊運。惟在船上並無發現冷凍裝置，該批凍肉亦無衞生證明，相信也未經檢疫，假如成功走私返內地，將對消費者造成食物安全隱患。走私食物為黑幫收入來源之一，加上走私活動對航行安全及食品安全構成威脅，警方將繼續全力打擊走私活動，不排除案中有更多人被捕。