丟棄無家者家當案　康文署否認以垃圾看待　官：咁又用垃圾車搬？

於2019年12月21日的冬至前夕，深水埗通州街公園無家者遭警方驅趕，家當被康樂及文化事務署當垃圾丟掉，並無於事前24小時通知。前後共14位無家者於去年中入稟小額錢債審裁處，控告政府及索取介乎2,000港元至13,290港元賠償。案件今天（19日）作結案陳詞，申索方指曾用盡各樣辦法聯絡康文署要求取回物品，但得到回覆時物品已被丢棄；律政司則指無家者清楚署方做法，可在3天內到垃圾站取回物品，只是無家者嫌棄物品變髒才沒有取走。

9名申索人為熊達富、趙金興、劉嘉曦、周雄光、陳大發、吳隨有、阮少碧、陳志榮及陳志堅，他們分別由香港社區組織協會幹事吳衛東及陳仲賢代表，而被告人為律政司司長。

律政司一方陳詞指，無家者的物品眾多、擺放雜亂，故用垃圾車將其運到網球場外的位置，並按一貫做法擺放3天才將無人認領的物品丢棄。審裁官提出，若果署方沒有將物品當成垃圾，理應不會將物品放入垃圾車，正如平常人搬家也不會用垃圾車運載物品。律政司一方又批評作供無家者的態度，指他們部份人在垃圾房內見到自己的床褥，他們嫌疑床褥變髒而未有取回，事後向入稟索賠。

申索方陳詞指，署方在12月21日採取清場行動，而社工在23日凌晨已向署方發電郵查詢事件詳情及詢問如何可以取回物品，按康文署的「一貫做法」，當時物品理應未被丢棄，但署方一直拖延至27日才回覆電郵，表示物品只會存放3天，而期限已過。律政司一方認為這個電郵只是社工的一般查詢，沒有人要求暫緩丢棄物品，又表示所有無家者都知道康文署的「一貫做法」。

審裁官林希維表示，證供似乎不足以支持公職人員行為失當指控，反而癥結在於康文署取走物品後，作為「非自願托管者」，有責任以「合理程度的謹慎」看管物品，法庭應以此基礎考慮康文署有沒有妥善保管物品。

另外，律政司一方提出逾2萬港元的訟費申請，申索方反對，指出他們已經用盡方法，包括親身找尋物品、傳電郵給康文署、會見康文署經理等政府官員，但都得不到滿意結果，迫於無奈才訴諸法庭，申索方質疑律政司是否要求已經蒙受損失的無家者額外因訟費而承受債項，向法庭申請即使敗訴仍無需支付訟費。

審裁官將案件押後裁決，屆時再一併處理訟費申請。另外，審裁官明言，他不認為證據足以支持申索方提出的損失金額，即使申索方勝訴，法庭有權要求律政司一方作出象徵式賠償。

案件編號:SCTC 12527/2020