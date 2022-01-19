6.4非法集結案　黃之鋒上訴獲減刑2個月　3案總刑期23.5個月

壹傳媒黎智英等26人，被指參與或煽惑他人參與2020年6月4日，在維園舉行的未經批准集會而被起訴。其中4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴，早前在區域法院承認一項明知而參與未經批准集結罪，被判監禁4個月至10個月不等。4人當中的黃之鋒及梁凱晴認為刑期過重，並於早前向上訴庭提上訴。上訴庭今日(19日)開庭處理，並裁定就本案被判囚10個月的黃的刑期上訴得直，減刑至監禁8個月。上訴庭又下令就本案的6個月監禁與黃面對的其他案件刑期分期執行，餘下的2個月刑期則同期執行，令原本因涉3宗案件共判囚27.5個月的黃之鋒，總刑期被減至監禁23.5個月。至於被判監4個月且已服刑完畢的梁凱晴，其刑期上訴被駁回並維持原判。上訴庭押後頒布書面判詞解釋裁決理由。

因涉及3宗案件正在監獄服刑的黃之鋒，今早由囚車押往上訴庭應訊。經過本案的減刑後，預計黃就該3宗案件需繼續服刑至今年3月出獄，不過因黃又涉及2020年民主派35+初選案被控串謀顛覆國家政權罪而被還押，故仍需繼續還押。至於梁凱晴方面，她早於去年7月已服刑完畢並出獄，今早她未有到庭。

據黃之鋒的代表律師庭上指，其主要上訴理據為量刑起點過高。律師指就本案的量刑起點為監禁15個月，但律師指單就本案應以監禁6個月作起點，因黃在保釋期間犯案且在過往有同類案例，故應加刑5個月至以監禁11個月作量刑起點，再因認罪給予3分1減刑；律政司一方則指黃是在放監後不久即干犯本案，且在保釋期間犯案，而且黃是在1年內干犯5項相關控罪，故現時的量刑起點並非過高。

上訴庭2位法官潘敏琦及彭寶琴最終認為，本案應以監禁12個月作量刑起點，因黃認罪給予3份1減刑至監禁8個月，當中6個月與黃面對的另外兩案刑期分期執行。

案件編號：CACC 101/2021