議員促擱置削社福機構資助　勞福局沒提交受助人數據捱轟

政府於上月表示，下個財政年度整體的經常開支將須以本財政年度的基礎削減1%。164間接受整筆撥款津助的非政府機構估計平均每間將被削減近122萬港元津助。多名議員在立法會大會上要求暫緩有關安排，有議員更批評當局沒有提供削減人手及受助人數的數據，質疑保護兒童就變成虐待兒童，養老變成棄老。

社會福利界議員狄志遠指社福機構今日減無可減，政府在福利開支最大，但老人家排老人院需要等3年，殘疾人士要等10年以上，質問政府是否覺得很恰當。另他指出，教育局方面在減少開支的同時不影響基本運作，詢問勞工及福利局局長羅致光有否想過解決方法，減少社福界削減開支。

羅致光回應指此次減少開支與所有數量的提供沒有直接關係，增加服務減少服務輪候仍然會持續下去。

議員林智遠則表示，當局就連機構因政府削減撥款而需削減的人手及受助人數的數據都未有提供，質疑保護兒童就變成虐待兒童，養老變成棄老。另有多名議員均不認同有關安排。其中管浩鳴詢問當局暫緩有關安排的可能性。議員陳勇則建議用其他基金補上差額，考慮豁免削減。

羅指，自從20多年前，就社會福利安排的監察，主要是在質、量以及成效，人手方面不是監察的重點，而削減是政府各部門都需要執行的工作，非一個勞福局的選擇。他續稱，社福開支過去4個年度，已由653億港元增至1057億港元，增幅達62%，認為社福開支應該進入整固期。他又表示，根據過往經驗，津助機構都可以透過精簡工作流程，節約開支，達到節流，希望機構能與政府一同善用公共資源。