國泰已就違規機組人員提交書面解釋　陳帆：證據充分將果斷行動

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前接二連三出現機組人員抵港後違規外出情況，運輸及房屋局局長陳帆今日(19日)表示，就早前有機組人員「客機去、貨機返」、並違反港府的檢疫規定，國泰航空已就此向行政長官提交書面解釋，國泰亦於本月11日發出聲明，而2名涉事的前國泰機組人員早前已被落案起訴，當局表示會深入調查及嚴肅跟進事件。

陳帆回應立法會議員書面質詢時，表示當局已因應疫情發展，由去年12月30日起安排客機機組人員回港後須於指定檢疫酒店自我隔離。而就國泰機組人員「客機去、貨機返」、並涉嫌違反當局檢疫規定，國泰航空主席賀以禮已向行政長官提交書面解釋，政府亦留意到國泰於本月11日發出的聲明。

警方在徵詢法律意見後，已於日前(17日)落案起訴2名違規的前國泰機組人員，陳帆表示政府會深入調查及嚴肅跟進有關事件，如調查後發現充分證據，顯示政府應採取進一步的法律行動，政府定必果斷行動。不過他亦指出，相關事宜正在調查中，並涉及法律程序，故政府現階段不宜進一步評論。

陳帆又表示，政府會根據疫情的最新發展、公共衞生風險方面的評估及航空業界的營運需要等因素，會全面審視及優化機組人員的檢疫安排，並會進一步加強監管；當局同時會繼續檢討及調整有關安排，與航空業界共同做好防疫抗疫工作，盡量減低航空貨運服務因檢疫安排收緊而縮減，對社會及經濟所帶來的影響。