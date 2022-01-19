海關新界截車掃場連破兩私煙案　起獲8600萬元貨拘一男

海關在上月聖誕節前查獲總值約1.9億港元的私煙，造成走私集團血本無歸，海關估計不法分子死性不改，將趁農曆新年物流停運及長假期前大量補充貨源，試圖穩定私煙市場供應，遂針對情況部署反私煙行動。過去近兩周，海關在粉嶺、元朗及青衣巡查掃蕩，成功連破兩案，共檢獲約3,100萬支、市值約8,600萬港元的懷疑私煙，應課稅值約5,900萬港元，並拘捕1名男子。

海關稅收罪案調查科密切留意私煙趨勢，洞悉犯罪分子在節日前急於入貨補倉，故深入部署相關行動。本月7日，行動隊伍先在粉嶺坪輋截查一輛貨櫃車，在約40呎長的貨櫃搜獲約1,000萬支懷疑私煙；至本月15日，關員突擊檢查元朗一鐵皮場及青衣一貨櫃場，共在場內貨櫃緝獲約2,100萬支懷疑私煙，相信互有關聯。行動中，海關拘捕一名報任運輸業的69歲男子，兩案仍在調查中，不排除有更多人被捕。

該科高級調查主任葉立民表示，涉案私煙估計是經水路來港，再運移至偏遠隱蔽的貨櫃場，待時機成熟才流出市面派貨予買家，現階段估計屬供應本地市場，但亦不排除在本港再包裝後轉運他處。另外，關員觀察到有不少可疑車輛於相關貨櫃場出沒，相信是用作「睇水」監察，藉此逃避偵查。

葉補充，海關在本月累計起出約5,200萬支懷疑私煙，相信已成功在農曆新年前堵截大量私煙流入市場，正追查其源頭及有無較大買家，並會繼續全方位嚴厲打擊各類私煙活動，保障政府稅收。

他強調，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列入艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款100萬港元及監禁2年，市民如發現懷疑私煙活動，應向海關舉報。