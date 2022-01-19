肉丸疑避「無牛」爭議　平價超市改名「牛肉風味丸」

消費者委員會出版的《選擇》月刊前日(17日)公布，測試市面上牛肉丸、牛筋丸、龍蝦丸等等，發現部分牛丸所佔的肉類動物基因比例低於一半，其餘為豬和雞基因，或違反商品說明條例，有關結果引起社會關注。東網記者今午(19日)在一平價超市發現，職員將部分產品標示加上「風味」二字，例如標示為「牛肉風味丸」、「牛筋風味丸」等等。

東網記者今午在大埔一間平價超市視察，發現雪櫃放置的部分肉丸食品標示疑改名「避風頭」，例如一般稱為黑椒牛肉丸、牛丸、墨魚丸、八爪魚丸及海膽丸等，疑改名為黑椒牛肉風味丸、牛肉風味丸、台灣墨魚風味丸、鱆魚風味丸、海膽味魚丸等等，仍有市民照買不誤。

記者問職員何為鱆魚風味丸，職員指即估計是章魚丸，而為何要加上風味二字，職員遂回應不知道。

消委會總幹事黃鳳嫺日前舉例指，部分人因宗教信仰原因不吃豬肉，但商店出售的牛肉丸卻摻雜了豬的成分，做法是損害了消費者知情權，或會違反商品說明條例。黃又提到，有丸的標示為「龍蝦味丸」和「仿龍蝦丸」，卻只有龍蝦味，並非真有龍蝦成分，她認為更換商品資訊，對消費者而言是好事，至少告知消費者，有關肉丸食品並非含有真正的龍蝦。