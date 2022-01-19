政Whats噏：立會通過緊急情況下遙距開大會　議員促擴大適用情況

立法會今日通過決議，容許疫情達到某程度下，立法會大會、內務委員會及財務委員會可透過遙距方式開會。(黃仲民攝)

因應新冠肺炎疫情反覆，上屆立法會就曾通過修例，以遙距方式召開事務委員會會議。立法會今日(19日)通過決議，容許喺2019冠狀病毒疫情期間達到一個程度下，立法會大會、內務委員會及財務委員會可透過遙距方式開會。不過有議員就憶起2019年立法會大樓被破壞慘況，認為應擴至天災人禍甚至黑暴再現時，亦可舉行遙距會議。亦有議員話立法會應盡快訂明採用遙距會議嘅客觀標準，以免出現爭拗。

立法會通過授權立法會會議或委員會會議，喺指明期間內按照《議事規則》，藉立法會決定嘅方式遙距進行會議。議員梁美芬提到2019年7月1日立法會大樓被破壞，「議員就算想衝入大樓，都返唔到工」，當時大家仲要一早通知警隊陪同前往立法會。佢指根據《立法會(權力及特權)條例》動議嘅擬議決議案，現時範圍「寫得好窄」，只訂明2019年冠狀病毒情況下難以舉行會議時方可召開遙距會議，認為係限制行使遙距開會嘅權利。

議員張宇人亦憶述立法會大樓被破壞情況，話議員需要喺警署等候，「當時大家都講緊『大劑』，個議會唔可以開（會）」。佢希望今次通過動議後，可擴大條例適用範圍至天災人禍甚至黑暴再發生嘅情況。

唔單止有意見要求擴大指明期間範圍，議員林健鋒就話社會對立法會工作抱有期望，所以有必要訂立進行遙距會議嘅客觀準則，即疫情要嚴重到邊一個地步，先至導致立法會大會及事務委員會未能召開實體會議，強調此舉對於立法會維持對外公開透明形象有重要意義。

至於遙距會議能否順利舉行，亦要視乎係咪有順暢網絡，議員謝偉銓話近日同其他議員參與多場視像會議，曾因網絡唔穩定難以聽清楚大家發言，希望秘書處可處理。佢又建議喺視像會議程式上可有多於一個嘅選擇，以防程式一旦出現問題而未能開會。