的士去年日均燃料費達250元　運房局稱無意再提供補貼

去年國際油價持續上升，帶動本地柴油和石油氣零售價飆升。運輸及房屋局今（19日）公布，截至去年9月，本港的士每日平均燃料開支為250港元，佔經營成本比例約32%，且較去年燃料開支211港元升18%。就當局向業界提供的燃料補貼已在去年6月結束，當局表示，現階段未有計劃再次提供燃料補貼。

為紓緩業界所面對的壓力，當局表示會繼續採取其他可行措施，包括調整收費及或重組服務路線等。以專線小巴為例，截至去年11月30日，運輸署已批准80條專線小巴路線的加價申請。當局亦正積極處理的士加價申請，以期改善的士業的經營環境和財政狀況。

運房局今回覆議員提問時表示，現行的士及專線小巴的票價調整機制是按整體成本及收入的變化，包括燃料成本。有關營辦商的服務質素及乘客的接受程度等一系列因素而作出，以顧及和平衡不同持份者的需要。當局認為，由燃料價格變動引致的成本變化問題，應繼續按現行的士及專線小巴收費調整機制處理。

的士以外，據當局最新數據顯示，所有專營巴士營辦商去年的燃料開支為8.07億港元，佔經營成本約10.5%，按年升2.9個百分點；所有渡輪營辦商的燃料開支亦升，由佔經營成本約14%升至19%；截至去年3月底，每輛專線小巴的日均燃料開支為336港元，與2020年同期相若，未反映油價波幅。