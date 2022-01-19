9男涉2019年7.1暴動　2年半後被檢控今提堂

2019年7月1日民陣發起港島區遊行，多處爆發警民衝突，警方拘捕多人。其中9名男子於當日被捕後，直至昨日（18日）才被警方落案起訴，控告暴動及管有物品意圖摧毀或損壞財產等罪。各被告今日（19日）被押往東區裁判法院提堂，暫時毋須答辯。裁判官應控方要求，把案件押後到3月7日再訊，等待控方準備把案轉介至區院的文件。此期間各被告准以5000港元保釋候訊，期間不得離港、須到警署報到及守宵禁令。

9名被告依次為周子瑋（37歲、項目主任）、黎穎豪（19歲、學生）、陳景行（20歲、學生）、陳俊僑（20歲、學生）、戴嘉平（17歲、學生）、戴嘉正（17歲、學生）、袁恩霖（31歲、汽車技工）、黃家祈（29歲、室內設計師）及何宇軒（28歲、廚師）。其中戴嘉平和戴嘉正是孖生兄弟。

控罪指，9人於2019年7月1日，在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，連同其他不知名人士參與暴動。黎穎豪另被控於同日同地，保管或控制一個錘子，意圖在無合法辯解的情況下使用或導致他人使用或准許他人使用該物品，以摧毀或損壞屬於另一人的財產。

案件編號：ESCC 137/2022