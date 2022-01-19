鰂魚涌學之園教師及居葵涌邨七旬翁　染疫源頭不明

本港新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(19日)新增16宗確診個案，包括9宗輸入個案，7宗本地病例，12宗懷疑是Omicron，1宗懷疑是Delta。另有10多宗初步確診，包括至少10宗本地個案。

7宗本地個案中，有2宗源頭不明，餘下與其他個案相關，包括1名73歲男子(個案編號：13073)，為曾到訪Little Boss女子(個案編號：13059)的丈夫，二人均居於香港仔嘉隆苑嘉昇閣；1名42歲女子(個案編號：13075)及其3歲女兒(個案編號：13074)同告確診，二人居於大坑東邨東滿樓6樓，即早前確診巴基斯坦籍婦人(個案編號：13045)一家樓上，涉及垂直傳播，東滿樓有23名住客、涉8個單位須撤離，部分環境樣本驗出病毒，包括廁所去水位、抽氣扇等。

1名16歲青年(個案編號：13079)今日確診，為美孚地利亞修女紀念學校中三M班學生，是確診巴基斯坦籍婦人16歲兒子(個案編號：13069)的同學。他居於東涌映灣園1期賞濤軒1座，兩人本月14日在同一班房考試，當日有30多名師生需要檢疫。

源頭不明個案中，包括26歲女幼稚園教師(個案編號：13072)，懷疑感染Omicron，她與家人居於美孚新邨3期，任職於鰂魚涌學之園幼稚園(君豪校)。至於另一名源頭不明個案為79歲男子(個案編號：13069)，居葵涌邨逸葵樓，昨日(18日)到仁濟醫院求診時驗出病毒。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，今日確診的79歲男病人入院時有72小時無感染證明，且無明顯流行病學關聯，判斷風險較低，讓他入院做檢查，並安排負壓手術室及多一次病毒檢測。接觸追蹤中有3人被列為密切接觸者，包括1名醫生、1名護士及1名病人，另有37名病人、1名訪客及14名同事需要檢測。

另錄得初步確診10多宗，包括觀塘凱匯3座一名17歲學生，他於聖若瑟英文中學上學，目前源頭不明，他上周六(15日)開始發燒，本周一(17日)求診後初步確診，沒有明顯感染源頭，但驗出L452R變種病毒，未知是否與Little Boss群組有關。他本周日(16日)去過大盛日本料理、上周六(15日)去過旺角中心、新之城，其他時間有上班，上周五(14日)去過樂富廣場及觀塘APM Fiesta用膳。

香港管理業協會李國寶中學1名中三E班學生初步確診，前日(17日)仍有上學，昨日發病，為上述16歲、居於東涌映灣園男童的家人。他同樣14日去過東涌清真寺，有時到藍天海岸與友人聚會。

美孚地利亞修女紀念學校2E班1名58歲女教師亦中招，居於馬鞍山，1月11日、14日都在校監考，同班學生須送檢。她去過新港城、馬鞍山街市、眾安商場地下街市、鑽石山大友街3號23樓古道中醫求診，同場人士須檢測。學之園幼稚園教師的28歲男友人列初步個案，他於K11 Musea 5樓工作，居於荃灣，前日(17日)喉嚨痛及頭痛，昨日做過檢測驗出病毒，同日送檢。

其餘3名初步確診者為一家人，分別11歲、14歲、16歲，他們曾到訪同一幢的朋友，該朋友為美孚地利亞修女紀念學校中三M班學生，目前已確診，料因此感染。他們分別就讀佛教筏可紀念中學及大嶼山國際學校。

對於本港出現Omicron BA1.2 亞系病毒，張竹君表示，現時的患者的全基因分析結果未出，中心認為有十多宗確診個案或跟BA1.2相關。