街市空置檔位競投現寡頭壟斷　集團式經營商戶阻外人入場競爭

公眾街市空置問題嚴重，食環署去年10月及12月開放部分街市空置檔位競投，有團體指街市競投至少投存4項漏洞，質疑具資本或集團式經營的商戶疑以非法手段阻礙競投對手進場及壟斷入場競投名額等，並已向食環署作出投訴並向申訴專員公署投訴。組織建議應參考天水圍臨時街市檔位租金釐訂及抽籤的做法，讓有需要人士能以合理價錢租用街市攤檔。

目前食環署轄下約有1,800個空置街市檔位數目，但供競投的攤檔數目比例不足20%。社區發展陣線指，食環署近期以防疫為由，設立進場競投的人數上限，每場競投只容許約100 位人士進入會場，但實際上有意競投人數遠多於此限，令不少基層未能進場競投攤檔。

組織又指，署方目前以先得先到的入場取籌模式供有意者競投，但組織發現有「蛇頭」利用食環署設定的人數上限，疑似有組織性地聘用他人排隊取入場票，以壟斷競投配額。此外，組織亦發現有連鎖集團及街市檔主刻意抬價，甚至有檔主在成功投得檔位後即場棄標，妨礙公平競爭。

組織指，競投規則訂明「任何現有攤檔的承租人不得在第一輪競投中，競投其持有其他攤檔的同 一街市的任何街市攤檔」，但競投人士進場投標時並不需核實是否現有攤檔的承租人，導致部分「靚檔位」被不斷抬價。

組織又指，價高者得的競投方式有利集團式經營的營運者，有營運者借助競投方式抬高舖位價格以趕走競爭者，並在投得舖位後丟空舖位或當作貨倉，避免有新營運者入場，造成街市寡頭壟斷的情況，甚至令街市整體經營能力下降。