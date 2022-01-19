國泰空少引爆第5波疫情　議員炮轟政府縱容機組人員違規

早前有國泰機組人員依仗返港免檢疫的特權外出，導致變種病毒入關並於社區擴散，引爆本港第5波新冠肺炎疫情。立法會今日(19日)通過有關加強抗疫及盡早通關的議員議案，多名議員猛烈批評政府縱容機組人員違規，造成抗疫漏洞，要求政府收緊對機組人員的檢疫安排，以及關顧中港兩地家庭和停業打工仔的需要。

議員黎棟國在立法會提出「嚴防新型冠狀病毒病輸入、全方位阻止擴散、盡早落實通關」的動議。另一名議員鄧家彪指制訂政策的官員要有同理心和貼地，相信若官員抗疫不力，須立即停薪，或是其家人均在內地，相信官員會更加會上心。議員梁子穎批評國泰禍港，更令飲食業、美容業等受到牽連，原先農曆年前的旺季卻變成停工；認為疫情爆發源於政府疏忽於外防輸入，導致通關無期。

對於國泰機組人員違規，議員梁熙亦認為航空公司的自私行為源於政府做法有漏洞，在追究航空公司的同時，政府亦要負上責任，必須檢討貨機機組人員的檢疫安排。他指7日檢疫期並不足夠，應該按出發地的疫情風險評估，安排相關機組人員在隔離酒店檢疫14日。政府都應增強社區抗疫的支援，包括疫苗接種及檢測中心的數量和設施，令市民不至於大排長龍，辛苦市民又增加感染風險，政府應增加相關人手和設施。

另外，亦有不少議員關注安心出行應用程式沒有追蹤功能的問題。議員李梓敬坦言對特首在上周答問大會的回應感失望，因被問到會否取消機組人員的豁免時，政府卻稱會摧毀航空業，指政府亦需要關注小市民的生計。他又形容一個沒有追蹤功能的安心出行，與電影中的太陽能電筒有何分別，意即沒有效用。議員陸頌雄亦批評安心出行缺乏追蹤功能，指明明國內外都有類似系統參考，政府卻遲遲未有行動。

此外，議員容海恩則關注中港家庭長期因疫情分隔兩地，親人生病不能照顧，工作、學業受影響，促政府在完全通關前給他們適當支援，例如成立跨局支援組，為中港家庭提供法律服務。

議員梁美芬指早前提出香港可參考上海的方法，即實行流行病調查隊，在疫情時基本上不干擾市民生活，並在2小時內處理涉及疫情的人士，4小時內找到所有緊密接觸者，24小時內找出與緊密接觸者接觸的人。梁形容以上做法「快狠準」，又指香港專家需從公共利益、市民情緒及社會需要出發，她強調支持安心出行要有實名制及追蹤功能。梁又借用自己朋友例子，指該名患者2星期後才收到訊息，其緊密接觸者的丈夫3日後才有人聯絡。

議員狄志遠對安心出行實施實名制及追蹤功能有保留，又指安心出行已具備監控疫情的條件，政府亦應照顧市民在私隱方面的憂慮，因此，他會在議案及各項修訂議案中投棄權票。

食物及衞生局局長陳肇始回應表示，政府一直推進與內地通關的工作，內地專家團去年參觀香港的檢疫措施，表示認可。政府亦已經收緊對外來航空公司、駐港機組人員的檢疫安排，機組人員離開檢疫酒店後，亦要接受多次核酸檢測。她強調當局檢疫措施堅守嚴防輸入的原則，已經責成違規的航空公司，亦會拘捕違法人士。

她又指政府亦已收緊本地社交距離措施，希望在短時間內截斷傳播鏈。發現感染個案時，政府個案追蹤辦公室會立即將有關人士設為密切接觸者，並將有需要人士送到檢疫中心，阻止病毒擴散。政府亦會大量增加檢測點，以及增加人手。