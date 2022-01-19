通訊事務管理局發表報告　處理投訴個案大增六成五

通訊事務管理局今日(19日)發表報告，指2020-21年度期間，通訊局共處理1964個關於廣播機構播出的材料的投訴個案，當中涉及19980宗投訴；與2019-20年度同期的投訴數字、即1189個個案，涉及22179宗投訴比較，處理投訴個案數目大幅增加65%，而投訴宗數則減少10%。

最多屬無綫電視，收到投訴個案數目為1002，投訴宗數9517。其次係港台（電台）投訴個案數目為268，投訴宗數為1724。至於第三多係港台（電視），投訴個案數目為237，投訴宗數為5794。

不過在通訊局處理的1964個投訴個案中，通訊事務總監根據通訊局所授予的權力，處理了1939個個案、涉及10866宗投訴。該等投訴涉及輕微違規，或其指控並不構成違例情況，或不屬《廣播(雜項條文)條例》第11(1)條的適用範圍(即指控涉及的事宜不受有關法例、牌照條件或業務守則規管)。

另外獲處理的25個個案、涉及9114宗投訴，其中9個個案與免費電視服務有關，涉及2259宗投訴，佔通訊局處理投訴總宗數的24.8%。至於港台電視及電台的投訴個案數目及宗數分別為8個和3983宗，及3個和964宗。

上述25個投訴個案中，有24個與節目有關，一個與廣告有關。投訴成立的18個個案中，6個個案涉及污衊的言論、真實題材節目中有不公平的情況及╱或違反適用於個人意見節目的規定；4個個案涉及間接宣傳；3個個案涉及新聞節目或記錄片的準確性。亦有3個個案涉及在合家欣賞時間內播放含酒精產品的宣傳材料或廣告，而餘下2個個案涉及使用粗言穢語或不雅用語。

通訊局已向有關廣播機構發出1次嚴重警告、4次警告、4次強烈勸喻及8次勸喻。當中港台曾收到1次勸喻、1次強烈勸喻、3次警告、1次嚴重警告，是各個免費、收費電視及電台中最多。