無業漢涉大麻煙迷姦女生案　事主供稱吸煙後無力反抗

無業漢邀請17歲中五女網友上酒店開房「煲劇」期間，涉嫌讓她吸食大麻煙，再伺機強姦對方，案件今（19日）在高院續審。事主供稱她吸完大麻煙後感到不適，如靈魂出竅般軟弱無力，無法阻止被告與她性交。直至被告完事後睡覺，她才逐漸回復清醒，暗忖「有得走即刻走」，連上衣鈕扣也來不及扣好，就赤腳衝出房間，沿後樓梯落樓。當她找到人借電話及幫忙報警時，她覺得自己好像獲救。

30歲被告葉偉達，被控於2020年6月9日，在荃灣悅來酒店強姦Ｘ。他另被指施用藥物，即大麻，以獲得或便利作非法的性行為。X供稱，她為了認識普通朋友，才開始使用交友程式，並透過程式結識被告。案發當日她見放學後有空，又不想太早回家，就答應和被告見面。

X憶述當日她穿着校裙、孭着書包到荃灣港鐵站會合被告。期間她談到天氣頗熱，被告就提議一起到悅來酒店，那裏「無咁熱」，更可順道看Netflix的電影，X同意並一同步往酒店，由被告辦理取房手續。X指此前被告從沒提過上酒店，她不知道被告何時預訂了房間。

X稱，上房後被告拿出手捲煙點燃，他們在浴室輪流吸食，她吸了約10口就覺得「唔舒服」、「個人瘟瘟燉燉，睇嘢有啲矇」，遂走到睡床躺下，她形容當時「郁唔到、講唔到嘢」。被告見狀對她說「咁快𨀤低嘅」，隨即趨前摸她的手臂、大腿內側，又脫去她的內褲。但她「做唔到任何嘢」，其後被告便用陰莖抽插她。後來被告射精，她亦漸覺清醒。

X認為被告是陌生人，與他性交感覺「污糟」，於是到浴室清洗下體。當時她的身體狀況「好似飲醉酒咁」，覺得「好驚」，「想即刻走，唔想留喺度」。之後她見被告睡着，便「咩都唔理，基本上留低所有嘢」離開房間。她怕被告追上，決定行後樓梯落地面求助。她強調自己從沒同意與被告性交。

案件編號：HCCC 166/2021