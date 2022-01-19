屯門河惡臭多年　衞生及臭味投訴3年激增逾2倍

屯門河變「垃圾河」多年，逾48萬屯門居民長期遭受困擾。根據立法會文件顯示，過去3年，政府接獲關於屯門河衞生及臭味的投訴按年遞增，由2019年的21宗急增至2021年的75宗，增幅超過2倍。有議員批評政府處理屯門河問題龜速，令當區居民一直只聞樓梯響，促政府盡快於督促部門完成有關清理工作。

環境局今（19日）回應議員書面質詢時指，綜合環保署、食環署及渠務署接獲關於屯門河的投訴，發現2020年接獲43宗投訴，較2019年的21宗增加逾倍；2021年接獲75宗投訴，較2020年增加逾40%，反映有關問題漸趨嚴重，未獲解決。

環境局續稱，屯門河中下游的水質指數多年來一直保持「良好」級別，同時過去3年渠務署及相關工務部門於屯門河進行巡查及清理次數有增加趨勢，並於去年巡查53次，清理55次，花費234萬港元。

該局補充，渠務署於去年12月開始試驗利用遙控清淤機械人，於屯馬線屯門站附近的屯門河進行水下清淤工作，以加強清淤及改善河道的情況。同時，渠務署正為活化河道進行可行性研究，並評定屯門河中段有活化潛力，正探索改善水質的方案，預計研究於2023年完成，並開展初步設計及規劃工作。

區議員柯創盛批評政府處理屯門河工程緩慢，進度落後，認爲政府應全面監視各部門的工作流程，同時設法縮短工程時間。他又建議政府可考慮在晚間進行改善工程，以免影響到當區居民日常生活。