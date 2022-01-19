華懋慈善基金被追1.6億元案　龔仁心供稱涉款非他安排

商人林義雄向華懋慈善基金追討1.6億港元之案件今天（18日）在高院續審，被告方傳召其時任理事會成員龔仁心作供。龔指與林義雄是好友，涉案款項是捐款，但非由他與林商討，2人見面時亦無談及此事。龔稱雖然他無提及，但林知道基金需要錢打官司，款項亦剛解其燃眉之急。原告律師質疑何以如此巧合，林會在此時自動捐款。龔則否認巧合，並認為此事可見朋友有「通財之義」。

龔仁心作供時確認，在龔如心去世前後，基金本身並無資產，龔如心想做慈善工作時，會從華懋集團轉錢到基金。龔如心去世後，他和其他姐妹雖為基金理事，但因華懋集團由龔如心的遺產管理人控制，不能隨便轉錢到基金，因此要與陳振聰打爭產官司。他亦因此要為基金籌錢，包括向龔如心的舊友籌集捐款。

雖然龔仁心確認基金接納，可以借貸來籌集打官司費用。但他指他的印象，基金收到的所有款項均是捐款。雖然據基金的審計報告確有借款紀錄，2009年及之後均有紀錄指，借貸金額為2700萬港元，報告更寫明款項是用作打爭產官司，基金有酌情權於何時還款甚至不還。龔仁心解釋這些借款並無單據，他已忘記借款人是誰，而且「從無人跳出嚟問我攞錢」，故將款項視為捐款。他又指除非對方轉帳時列明借貸，否則一般都會視作捐款。

關於原告林義雄，龔仁心指是時任華懋集團主席許業榮介紹他認識。其後他與林多次在內地見面及遊玩。關於涉案款項，龔亦指是許告訴他，林把款項存入基金的帳戶，並稱是捐款，而林從無向他追討。原告律師指龔仁心曾向林指，與陳振聰的官司完結後便還款，但終院於2011年駁回陳的上訴許可申請後，他又對林稱正與政府打官司，一直拖延不還款，龔仁心否認此說法。

原告律師指出，因龔仁心知道林義雄認識澳門的「疊碼仔」，可作高息貸款，故找林借錢以解燃眉之急，但該筆4200多萬港元款項卻被列為捐款入帳。律師續指，後來龔仁心等人被龔如心遺產執行人踢出華懋集團，龔仁心擔心遺產執行人會追查基金的帳目，並發現他們就捐款的事造假帳，才稱該筆款項屬捐款。龔仁心否認此說法，更指自己「唔太明疊碼仔係咩，甚至無去過賭場」。

案件編號：HCA 764/2015