上周3人離世前14天曾打針 介乎59至95歲 專家稱與疫苗無關

食物及衞生局今日(19日)公布，截至1月16日的過去一星期，衞生署共接獲60宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，兩男一女離世前14天曾接種新冠疫苗。沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

食衛局表示，1月16日過去1星期，衞生署共接獲3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別73歲及95歲的女子和一名59歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。 當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結38宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，五宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

截至1月16日晚上8時，本港市民合共接種了超過1 051萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約513萬名，佔全港12歲或以上人口的76.2%。衞生署共接獲6 727宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.06%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括58宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。