米芝蓮推介小店銳減僅15間獲獎　佐敦中式糕點舖新上榜

美食無分貴賤，價錢相宜的街邊小吃亦可與山珍海味匹敵。米芝蓮今日(19日)公布《米芝蓮指南香港澳門2021》，同時包括街頭小食推介，本港有15間店舖入圍，較去年21間大跌近3成，有2間新上榜，其中佐敦上海街方太糕品以其手製中式糕點聞名，芝麻卷、白糖糕均有棒場客。另外，灣仔強記美食搬舖到駱克道，被視為新上榜，除了馳名的糯米飯外，還加入了3款粥品。

獲推介的15間街頭小食店，大部分為去年的「座上客」，包括十八座狗仔粉(佐敦)、合益泰小食、坤記糕品等。今年上榜食店大減6間，除了或因為食物質素改變被除名外，亦發現有些餐廳已結業，例如去年上榜的尖沙咀加拿分道媽咪雞蛋仔、灣仔蘭杜街The Butchers Club，在網上顯示為結業。

15間街頭小吃米芝蓮推薦餐廳名單：

1. 北角：麥記美食(北角)

2. 灣仔：Kelly's Cape Bop

3. 灣仔：強記美食(新)

4. 尖沙咀：榴槤樂園(尖沙咀)

5. 尖沙咀：第三代肥仔

6. 尖沙咀：Owl's

7. 佐敦：十八座狗仔粉(佐敦)

8. 佐敦：方太糕品(新)

9. 旺角：Joyful Dessert House

10. 旺角：奇趣餅家

11. 深水埗：合益泰小食

12. 深水埗：坤記糕品

13. 深水埗：文記車仔麵

14. 元朗：Fork Eat

15. 元朗：蘇記燉蛋