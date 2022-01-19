接6宗失德投訴未提交教局　教育人員專業操守議會5月起玩完

教育局今日(19日)公布，教育人員專業操守議會將於今年5月1日正式結束。至於處理教師涉嫌專業失德的個案，教育局強調，當局負責教師註冊，有責任做好把關工作。與此同時，議會共接獲6宗教師涉嫌專業失德投訴，涉及4名教師，惟至今仍未有將個案提交教育局處理。

過去任何人士發現有教師涉嫌專業失德，可向教育局投訴，亦可向議會投訴。議會完成個案後，會將報告和建議提交教育局。由2019年六月中至2020年年底，教育局共接獲269宗有關社會動亂的教師專業失德投訴，除了個別涉及司法程序的個案，教育局已完成所有個案，至2021年12月底，已按《教育條例》取消4名教師的註冊，以及向176名教師發出譴責信、警告信、勸喻信或口頭提示。

教育局表示，隨着政府及教育專業機構的服務在過去近30年不斷發展，議會擔當有關維持教師專業操守和促進教師持續專業發展的職能與成立之初已經不可同日而語，教育局經諮詢教育統籌委員會的意見後，決定當現屆成員任期於4月30日屆滿後，議會將正式結束。

議會根據教統會《第五號報告書》的建議於1994年4月成立，其職權範圍包括向政府建議有關提高教育專業人員操守的意見；擬訂一套應用準則，以界定教育工作者應有的操守，並通過諮詢，使這套準則得到各個教育界別廣泛接受；以及就涉及教育工作者的糾紛或指稱行為失當個案，向教育局常任秘書長提供意見。