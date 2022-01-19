THE最國際化大學排名　港大蟬聯冠軍　中大跌6名僅排第9

英國《泰晤士報高等教育》(THE)今(19日)公布2022年最國際化大學排名，香港大學蟬聯第一位，香港科技大學新上榜就位列第三位，與瑞士的洛桑聯邦理工學院並排第三。不過，香港中文大學則由第三位下跌至第九位，而本港其他大學亦在首一百位不見蹤影。

排名主要衡量國際學生的比例、國際教職員的比例、國際合著論文和國際聲譽等項目進行評分。本港有3所大學打入百大，港大蟬聯第1位，「打敗」排第2的蘇黎世聯邦理工學院，而同樣來自瑞士的洛桑聯邦理工學院則與香港科大一同排行第3。

排第5及第6的大學同樣來自英國，依次為牛津大學、劍橋大學及倫敦帝國學院，而後兩所大學同樣排第6位。新加坡國立大學較上次下跌了2位至第8位，而中大則由上次的第3位下跌了6位至第9位。至於內地的大學，以北京大學的排名最高，排第123位。

THE指，港大有1.8萬名學生，當中43%為國際生。THE又指，港大的主要教學語言為英語，而大學亦是聚焦國際，好讓學生準備成為成功的國際公民。港大制定了成為「亞洲全球大學」的願景計劃，當中提到大學會以不同方法，擴大其全球影響力及從海外招募更多教職員及學生。