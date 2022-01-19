政Whats噏：憶隔離營生活　陸瀚民話熱線電話打唔通

議員陸瀚民因月初出席「洪門宴」而被送往竹篙灣隔離營，儘管日前已改為在家自我監察，但個多星期與世隔絕嘅日子仍歷歷在目，今日(19日)佢就喺社交平台提到隔離營裏面嘅熱線電話打唔通，就算用WhatsApp亦往往要等候多時先至有回覆，雖然溝通情況唔係咁理想，但依然話要慎防騙子透過電話犯案喎。

未返得立法會，陸瀚民今日喺屋企睇大會直播，當有議員提出有關竹篙灣檢疫中心管理措施嘅緊急質詢時，不禁令佢想起營內嘅溝通情況。佢話只要設身處地咁諗，不難明白入營人士對營內安排有幾咁忐忑不安，然而唔少入營人士都抱怨營內嘅熱線電話打唔通，WhatsApp有時要等候好耐至有回覆。佢認為當局可以喺入營文件中，多著墨於解釋當中安排細節，譬如幾時做檢測、幾時收到短訊檢測結果等，亦要提供充足人手同入營人士保持雙向溝通。

佢又講到要慎防騙子，事關近日佢收到聲稱自己係「啟德追綜中心」人員嘅WhatsApp短訊，話要查詢佢嘅個人資料。不過，佢警覺性高，隨後致電衞生署查詢熱線，未能核實該位自稱是「中心人員」嘅真實身份。佢一再呼籲大家面對個人資料嘅查詢，要倍加謹慎咁話。