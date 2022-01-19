政Whats噏：李梓敬轟政府包庇國泰禍港　政策似太陽能電筒咁廢

早前有國泰機組人員藉返港免檢疫嘅特權外出，令到變種病毒喺社區擴散，引爆本港第5波疫情。議員李梓敬今日(19日)喺立法會上坦言對政府上周答問大會嘅回應感到失望，因為當政府被問到會否取消機組人員嘅豁免時，政府卻稱會摧毀本港航空業。佢怒斥政府死都唔肯取消機組人員豁免檢疫，仲要恐嚇市民可能會影響食物入口，反問究竟國泰機師免檢疫重要，定係市民通關見到父母重要啊！

李梓敬反駁政府嘅言論，批評政府點都唔肯取消機組人員免檢疫，實際上絕非要摧毀航空業，只係要求機組人員同普通小市民一樣待遇啫！佢又話當有議員批評政府防疫錯漏百出，叫政府倣效內地做一啲小區強制檢測時，政府竟然唔接受議員批評防疫有漏洞，仲形容香港嘅防疫措施好有效，更指唔好貿貿然參考其他地區嘅防疫政策。佢怒斥政府竟然稱內地為其他地方，明明係自己嘅國家，反問內地可以做嘅，點解香港唔可以做呢？

佢話香港之所以爆發第5波疫情，全因國泰機組人員播毒，質疑點解國泰無恥嘅行為唔使被法律制裁，要求政府承認防疫出現漏洞。

講到安心出行無追蹤功能，佢形容一個無追蹤功能嘅安心出行，同電影中嘅太陽能電筒有咩分別呢？咪即係無用囉！佢反問政府幾時先肯加裝追蹤功能呢？

最後佢話近日有個女士喊晒口咁同佢講，喺過去一年父母相繼離世，但因為未通關，佢連爸爸媽媽最後一面都見唔到。李反問政府究竟國泰做生意重要、國際影星妮歌潔曼嚟香港拍戲重要，定係畀嗰位女士見到父母重要呢？仲叫在座嘅官員聽到真係要好好反思喇！