城大指動物向人類傳播新冠風險微乎其微　促請寵物主人不要驚慌

香港城市大學動物健康與福利中心表示，人類從寵物身上感染新冠病毒的風險微乎其微。

迄今全球有逾3.35億人感染新冠病毒，強而有力的科學證據證明，人類是透過人傳人感染新型冠狀病毒而致病。

城大伴侶動物健康及疾病講座教授Vanessa Barrs說，僅在少數情況下，當大量易受感染動物，例如水貂被一起飼養時，才有可能發生動物感染人類的個案。在這些情況下，由於新變種病毒可能在動物體內產生，並有傳到人類群體的風險，因此須人道處理這些動物。

然而，市民對於家中的個別動物，則毋須擔憂，尤其不應該棄養倉鼠。受感染的倉鼠通常會在3至6日內，經呼吸道分泌物排出病毒。因此，在2021年12月22日前購買的倉鼠，對於從荷蘭輸入倉鼠所檢測到的新冠病毒Delta變種，不會有感染的風險。

而在香港新冠疫情較早時期，漁護署曾妥善處理被隔離的貓狗，她深信署方將會有效率地處理寵物倉鼠的情況，相信通過謹慎規劃，可以管理動物對人類傳播病毒的風險，同時充分考慮動物福利。具體來說，即是毋須對在12月22日前所購買的倉鼠安樂死。

她促請寵物主人不要驚慌、不要棄養寵物，並在處理寵物時採取衞生措施：避免親吻牠們，並在接觸牠們之前和之後洗手。