冚旺角釣魚機賭檔　警拘3男女

旺角警區特別職務隊警員根據線報及經深入調查後，昨日(19日)下午展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，突擊搜查旺角通菜街66號一個單位，行動中，警員檢獲2部釣魚機、1部昆蟲機、1部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及賭款近1100港元，並拘捕2男1女。當中姓葉(66歲)男主持，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外1男1女賭客(24歲及46歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。3人已獲准保釋候查，須於2月中旬到警署報到。

警方相信行動已成功搗破一個非法釣魚機賭場，並指犯罪份子所經營之非法賭場位於民居附近，其衞生情況非常惡劣，並對附近民居造成極大滋擾。警方會繼續進行相關的執法行動，打擊有關非法活動及提升區內治安。警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，並爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。