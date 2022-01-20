跨部門東九龍反非法勞工　拘8男女包括3假難民

東九龍總區機動部隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區、將軍澳警區聯同入境事務處及勞工處，昨日(19日)進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個地點。執法人員共拘捕8人(30至58歲)，包括2名本地漢、1名本地女、2名內地漢、2兩名孟加拉聲請漢及1名巴基斯坦聲請漢。案中被捕人士分別涉嫌「受遣送離境令或遞解離境令規限的人接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「僱用不可合法受僱的人」及「協助及教唆他人未獲入境處處長批准前從事僱傭工作」被捕。部分被捕人士已獲准保釋候查，其餘則正被扣留調查，所有被捕人士已轉交人民入境事務處跟進。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁2年。