東方日報A1：周街棄養反播毒　鼠傳鼠恐一鑊熟

港府因倉鼠感染新冠病毒，一刀切撲殺逾千隻倉鼠及小動物，「滅鼠令」更引發棄養潮，多區均有倉鼠遭主人狠心遺棄街頭，有團體更收到數十宗棄鼠查詢。專家指，若染疫的流浪倉鼠與街頭老鼠接觸，病毒經鼠傳鼠，再傳人，恐掀新一波爆發。外國更有研究指老鼠有機會引發疫情，人鼠隨時一鑊熟。議員批評當局僅作強烈呼籲，而非強制市民交出倉鼠，抗疫又再甩轆。當局坦言無法可依，只能靠市民盡公民責任，交出倉鼠。

日前銅鑼灣有寵物店女店員確診Delta變種病毒，該店多隻從荷蘭進口的倉鼠亦被驗出染疫。港府在未釐清病毒於人鼠之間如何傳播前先下殺戒，人道毀滅涉事逾千隻倉鼠和細小哺乳類動物。

「滅鼠令」甫出，社交平台隨即有網民反映全港多區均有人將倉鼠棄於街頭，涉及太和、元朗、天后及藍田等地；亦有倉鼠被狠心主人關在籠中，連鼠帶籠直接棄於垃圾桶上蓋，小生命猶如煙蒂般被人用完即棄，一文不值；更有人聲稱看到流浪倉鼠在街上亂走。大批網民怒轟棄養者無人性，更自發呼籲可以代為收留棄養倉鼠。

「掌心生命」香港倉鼠關注協會負責人陳小姐指，該會接到逾120宗查詢，當中一半涉及棄養，她已盡力在家中暫託約50隻倉鼠，並堅持「一籠一鼠」，形容目前情況已超出負荷，「一日的數量已多過平時一個月」。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為當局滅鼠有理，但他指若市民胡亂棄養，一旦倉鼠已經染疫，之後與老鼠接觸而傳播病毒，容易令本港再次爆發新一波疫情。

另一專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇則指，明白有市民不同意當局決定，但他認為殺鼠是唯一選擇。根據以往經驗，一宗個案流入社區並引發疫情，可能造成逾百名長者染疫身亡，故必須在動物與人類生命之間作取捨。他更透露其表態支持滅鼠後，收到「一啲叫我去死嘅電郵」。除本地專家外，美國早前亦有大學研究指，嚙齒類動物自古以來反覆交互感染冠狀病毒，從而獲得耐受性和抵抗力。研究團體擔憂病毒在老鼠身上變異後，有可能重新傳染人類，再掀類似新冠病毒疫情。

議員田北辰批評港府既然認為倉鼠有播疫風險，卻未有實施強制手段，僅呼籲近日購買倉鼠的市民，主動將倉鼠交予漁護署，做法「唔湯唔水」。

食物及衞生局局長陳肇始回覆指，「如果有法律手段係可以強制」，默認當局無法可依，但她重申回收倉鼠是降低傳播風險，強調現時做法是體現市民對防控疫情的責任義務，有市民亦作配合。漁農自然護理署高官則指，今次是全球首發現倉鼠在自然環境感染新冠病毒，而倉鼠的傳染風險更高於貓、狗等動物。當局經考慮後，在非一刀切的情況下撲殺該兩個批次倉鼠，而非所有倉鼠。

漁護署表示，已將涉事寵物店的1,213隻動物人道毀滅，包括其銅鑼灣門市的21隻兔子、69隻倉鼠和7隻龍貓，以及其大埔倉庫內的138隻兔子、861隻倉鼠、兩隻金倉鼠、31隻龍貓、81隻天竺鼠及3隻白老鼠。該署亦預計本周內將全港35間可售賣倉鼠的寵物店內的倉鼠人道毀滅。

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