疫鏈入侵中學　梁子超促全停面授課　教育局擬容許提早放新年假

第5波疫情漸成變種病毒大爆發，其中居於深水埗、感染Omicron變種病毒「BA.2」的巴基斯坦婦人的感染群組持續擴大，傳播鏈更入侵最少3間學校。呼吸系統專科醫生梁子超今早(20日)在電台節目表示，中學應該與早前小學一同暫停面授課，若不及早採取行動會令病毒在學校、家庭及學生社交網絡傳播，會令疫情迅速擴散，影響不單單是中學層面。他認為應該全面停止面授課，採取留家工作及彈性上班時間，令市面人流減少至一半或更低，減低傳播機會。

消息指，繼早前宣布幼稚園、小學停課後，教育局正研究中學是否停課，容許提早放農曆新年假。

身兼議員的教聯會副主席鄧飛亦指，今次疫情不下於上一波疫情，有需要停止中學面授課堂，半日制已非樂觀做法，傳播風險不會因而減半。他稱，臨近農曆年假，學校考慮提早暫停面授課，相信不會有太大影響，建議教育局就停面授課安排作統一決定。他強調防疫始終是首要考慮，大部分中學未考完試，根據以往2年經驗相信學校處理無難度，中六的模擬考試可以彈性處理，其他年級則可用平時分推斷成績。