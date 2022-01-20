深水埗區疫情嚴峻　荔枝角公園百人排隊檢測　居民斥指示不足

深水埗區近日出現多宗確診個案，變種病毒或在社區內隱形傳播，政府表示高度關注，昨晚(19日)起呼籲在深水埗及美孚居住和工作人士「願檢盡檢」，當局今日(20日)開放8個免費檢測點，方便區內居民檢測。東網記者今晨到達當中的荔枝角公園的檢測站視察，該站9時開放，現場有10多個職員進行採樣，等候市民已大排長龍，目測有近100人。有市民更在早上7時許已排隊；另有市民表示檢測只是響應政府呼籲，惟批評檢測站指示不足，沒有在站外張貼開放時間的詳情。

當局表示，因應深水埗區相繼出現源頭不明確診個案，遂在區內開放8個免費檢測，當中深水埗白田社區會堂的社區檢測中心，及深水埗楓樹街遊樂場採樣站朝8晚8開放；長沙灣體育館、荔枝角公園入口、保安道遊樂場採樣站朝9晚9開放；大坑東社區中心、麗閣社區會堂及長沙灣遊樂場朝10晚8開放。政府再次呼籲該區市民盡快進行檢測，協助截斷隱形傳播鏈，達至「早發現、早隔離、早治療」。