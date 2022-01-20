專家指本港缺動物檢疫設施　染疫倉鼠如禽流感須盡快處理

港府因倉鼠感染新冠病毒，一刀切撲殺逾千隻倉鼠及小動物，引來社會不少熱議。有醫學專家表示明白市民對自己養飼的小動物已投放了不少感情，但現時本港並沒有足夠動物檢疫設施，如不盡快截斷傳播，擔心會引發另一場災難。

政府專家顧問、港大微生物學系教授袁國勇今(20日)再次表示，涉事的銅鑼灣寵物店首輪篩查已發現超過一成倉鼠受感染，之後有職員及顧客相繼受感染，因此不排除是倉鼠於荷蘭或香港時受感染，之後再將病毒傳人。他強調現時情況刻不容緩，不容情感累事，指如果Delta流入社區引起爆發，可導致過千名未接種疫苗的長者死亡。

袁指科學與醫學是不能解決「情」這個議題，對倉鼠愛好者失去寵物深表同情。但他又說，吸取禽流感經驗，指現時港府沒有足夠對動物的檢疫設施、人手及檢測能力，時間亦不容許取得所有基因組資料，因此人道處理是艱難的決定。

此外，港大公共衞生學院教授潘烈文亦在一個電台節目表示，香港自去年11月後僅有零星的感染Delta病毒個案後，今次卻在銅鑼灣寵物店員工、店內倉鼠和倉鼠貨倉都找到Delta病毒，兩者基因排序亦顯示很可能來自同一源頭，因此可見病毒由倉鼠傳人的機會十分大。

至於為何倉鼠的產地荷蘭並無發現病毒傳人的個案，潘烈文指荷蘭可能有一兩宗個案，但未被發現，惟本港採取清零策略，盡量追蹤感染源頭，才找到今次個案。潘形容今次「殺鼠令」，有如處理H5N1禽流感，在密集環境下病毒很易廣泛傳播，加上有人以倉鼠為寵物，有較多接觸，就較易受感染，撲殺倉鼠能夠大量減低風險。