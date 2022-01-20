中學校長憂停課影響學生學習社交　冀能自行決定安排

新冠肺炎疫情蔓延至中學，近日出現師生確診。因應疫情急轉直下，教聯會及專家均建議，中學應與早前小學一同暫停面授課。不過部分中學校長對停課措施反應不一，有校長期望當局不要一刀切暫停中學面授課程，可讓學校自行決定；也有校長擔憂面授課堂或恢復無期，影響學生學習和社交。

福建中學附屬學校校長徐區懿華今(20日)表示，教育局應避免一刀切暫停中學面授，因不同地區情況有異，如所有中學轉為網上授課，可能會忽略個別學生的需要，期望港府讓學校自行決定。她又稱，當局應參考小學暫停面授的經驗，為中學設下通知期，讓學校作足夠準備。

至於衛理中學校長藍正思，則擔憂暫停面授課堂後恢復無期，影響學生學習和社交。他建議當局提早一至兩日通知，由校方因應專家對相關風險的評估而決定課堂安排。他舉例，早前屯門區強制檢測，或令需隔離檢疫的教師難以面對面授課；如教師只在等候獲取檢測報告，則可選擇在家授課。