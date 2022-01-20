霍家爭產案押明日再訊　霍震宇稱和解有進展

已故全國政協副主席霍英東家族第二代成員霍震宇，偕2名胞姐霍麗萍和霍麗娜，要求家族公司行使權利，回購南沙發展計劃部份權益之案件，原定前日(18日)由霍震宇出庭作供，但因訴訟各方同意嘗試尋找訴訟以外的其他解決方法，並要求把案件押後2天再訊。案件今早(20日)再訊時，原告方指經商討後已有一定進展，而訴訟各方同意要再商討多1天，以解決原則事宜，故希望可將案件押後至明天(21日)再訊。法官陸啟康即詢問是否不似會達成全面和解，原告律師即稱現時不會這樣說。法官最終決定將案件押後至明天再訊，並稱很多人均期望明天案件的進展會如何。

原定將出庭作供的霍震宇今早亦有到庭，於散庭後被問到會否與家人達成和解時，他只表示：「有進展」，便登車離去。

代表霍麗娜的資深大律師余若海在開庭時向法官指，經過2天商討後已有一定進展，因與訟各方內有人希望可再多1天時間作討論，故各方同意將案件押後至明天再訊，不過現時仍不知道明天會發生甚麼事。

代表二房及三房的大律師王則左其後向法庭指，兩房沒有就商討的事獲得任何消息，但不論商討結果如何，兩房亦會就原告霍麗娜的一些行為提出反申索，案件不會就此完結。余若海則表示，若商討後有任何協議，將會於下周一(24日)準備好書面協議，如未能達成協議，明天將繼續聆訊。法官則指現時先看看各方商討後明天的結果如何，他亦不會預期明天能解決所有事情。法官最後指過去2天的天氣極好，很多人均期望看到本案的進展，最終把案件押後至明天再訊。

案件編號：HCA 92,274,275/2016