議員轟教育局反應慢　防疫停課不同步　致多名中學生無辜染疫

就早前有中學生及教師染疫，有議員指早於上周三(12日)大會時，已要求教育局安排中學停止面授課程，惟局方未有理會，導致近日多間中學出現確診個案；亦有議員促政府盡快落實「安心出行」實名制，以加強個案追蹤功能。教育局其後在中午宣布，全港中學暫停面授課堂至農曆新年。

議員朱國強、鄧飛、郭玲麗、梁子穎、周文港及姚柏良今(20日)去信教育局局長楊潤雄，指早前政府宣布小學及幼稚園或幼兒中心本月中起暫停面授課堂，直至農曆新年假期後，但中學仍可繼續面授課堂，但本港疫情不斷惡化，社區出現多條隱形傳播鏈，先後有多間學校尤其中學的師生確診，認為情況十分嚴峻。

他們持續收到業界及市民的關注，期望政府宣布全港學校暫停面授課堂，以防止疫情進一步擴散，盡快協助遏止這一波疫情，強調教育局必須以師生健康為首要考慮。

另外，有議員表示上周三大會已要求政府倣效內地作小區或全民檢測方法，及大幅減少市面人流，同時亦要安排中學及大學停止面授課程，提早放年假，惟政府未有接納意見，本周疫情更急速轉變，多間學校爆疫及有多條傳播鏈，對社區威脅極大。

她促政府安排院校提早放年假，對於如有學校憂影響中六學生的應對文憑試，可考慮中一至中五學生提早放假，令學校有更多空間照顧需要應付模擬文憑試的學生。她今早亦已聯繫教育局並反映意見，對於局方回應，她認為當局掌握疫情情況，又促政府加強「安心出行」追蹤功能設實名制，以節省追蹤個案的人手。