胡兆英認與酒店合謀定價　董事資格被禁3年　錦倫旅運罰417萬元

酒店一向會為旅客提供不同旅行社的景點套票資料，然而容易引申不公平行為。競爭事務委員會今(20日)指，在2016年至2017年間，2間旅行社在9個酒店集團協助下，互通旅遊景點門票及車票價格，合謀定價，違反《競爭條例》。競委會今入稟競爭事務審裁處，向旅遊業議會名譽顧問胡兆英、其身兼董事總經理的旅行社錦倫旅運有限公司(錦倫)，與3間酒店，包括海景嘉福洲際酒店、8度海逸酒店、恆豐酒店的經營者展開法律程序。胡兆英承認控罪，將被取消其旅行社董事資格3年，其他酒店則被罰款。

案情指於2016年5月至2017年5月期間，旅遊服務供應商錦倫與Tink Labs Limited，協訂在香港9個酒店集團旗下酒店內銷售的旅遊景點門票及車票的價格，包括8度海逸、恆豐、海景嘉福及另外六個酒店集團，惟酒店集團與1間酒店內的旅遊櫃台營辦商協助，向兩服務供應商傳達定價資料，促成合謀定價。競委會有合理因由相信安排違反《競爭條例》的「第一行為守則」。

競委會在去年2月向6間酒店集團與該旅遊櫃台營辦商發出違章通知書，相關企業在調查初期與競委會合作，並承諾遵守違章通知書的規定。調查期間，胡兆英、錦倫、海景嘉福承認違反《競爭條例》，並同意按《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》與競委會合作，競委會向審裁處申請，向胡兆英發出取消董事資格令，為期3年；錦倫、海景嘉福分別被罰款約417萬港元與160萬港元。涉事單位同意上述處理。而未有認罪者，即8度海逸，競委會入稟其違反《競爭條例》。