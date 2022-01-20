警長冚賭後涉隱瞞檢獲麻雀　行為失當罪今裁不成立

大埔警區特別職務隊一名警長被指監守自盜，涉嫌於前年8月一次冚賭行動中將檢獲的兩副證物麻雀牌取走自用，事後被同袍揭發向上級舉報。該名警長被控一項在公職中行為失當罪，他否認控罪經受審後，裁判官認為警長雖曾作出可疑行為，但案中數名作證警員的證供出現重大分歧，又或沒有將全部事實說出，考慮後今(20日)於粉嶺法院裁定警長罪名不成立。

34歲被告黃文浩，被控於2020年8月4日，在香港身為公職人員，即一名警務人員，在執行公職的過程中或在與公職有關的情況下，無合理辯解而故意、有意圖及不合法地作出失當行為，即在粉嶺和隆街22號地下後舖內進行調查期間，接受、獲得或挪用兩副麻雀；及隱瞞或未有向王裕昌、馮達仁、江偉峰、警區指揮官、總警司或香港政府申報披露，他在上述調查期間，曾經從凌裕文接受、獲得或挪用上述兩副麻雀。

控方指2020年8月4日，督察馮達仁與被告帶領數名隊員進行反賭博行動，並搜查粉嶺該鋪，警方在行動中檢取了兩張電腦麻雀枱及4副麻雀。期間，調查警員張耀永聽見被告表示自行處理另外兩副新麻雀，被告更向受查男子稱「100蚊同你買咗佢」，並向該男子單眼，男子則着被告拿去麻雀。被告及後把該兩副新麻雀放到車上，稱「番去有麻雀打」。負責處理證物的警員王裕昌事後向上級匯報事件，而揭發案件。

裁判官裁決時指，調查警員與其他警員的證供存在重大分歧，及有多處不合理之處，而他所指被告向受查男子所說的說話亦出現3個版本，更沒有把對話記錄下來，認為他並非可信的證人。而證物警員雖目睹被告拿着兩副麻雀，但又不上前詢問，而他向上級匯報前亦有機會向被告查詢，卻聲稱忘記，裁判官認為這只是藉口，認為他亦沒有把全部事實說出。至於領隊督察應經驗豐富，卻在調查賭博場所時，指兩副麻雀與案無關，令人難以置信。裁判官考慮證人的證詞後，雖被告把麻雀放於車內的行為可疑，但難以肯定被告乃有意挪用涉案麻雀，不排除被告或是忘了匯報檢取了兩副麻雀等，裁定被告罪名不成立。

案件編號：FLCC 338/2021