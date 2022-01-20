21歲學生認荃灣非法集結　判囚8個月

2019年8月25日荃灣一帶有遊行示威，7名青年被控在當日參與非法集結、管有攻擊性武器及襲警等罪。案中21歲男生早前承認非法集結罪，今天(20日)在西九龍裁判法院被判監8個月。裁判官鄭念慈指，雖然案中另一人曾手持棍狀揮舞，被告僅曾手持磚頭，無論他是有投擲意圖或用作威嚇，他身穿黑衫黑褲及蒙面，令人難以認出現場人士身份及角色，起了互相壯膽的作用，故案中非法集結的被告須承擔同樣責任。

被告牛致行(21歲，學生)，早前承認一項參與非法集結罪，控罪指他於2019年8月25日在荃灣楊屋道，與其他身份不詳的人士參與非法集結。辯方今天求情時，指被告自小父母離異，與外公外婆同住，而被告亦沒有埋怨，長大後照顧外公外婆，直到兩老離世，被告亦沒有因涉案而放棄自己，除了修讀副學士課程及後就讀中大，被告另修讀電工課程，承諾日後以正確方式協助弱勢社群，回饋社會。辯方又指，被告雖然案發時一度手持磚頭，但從沒有擲出；惟遭鄭官質疑「如果佢掟左出去，就唔係呢條罪啦」。

案情指，2019年8月25日下午，有一個獲不反對通知書的遊行在葵涌及荃灣一帶舉行，約有1萬人參加。遊行開始不久後，有接二連三的暴力事件發生，包括毆打、警車損毀、店舖被砸等等，亦有人向警方丢雞蛋、磚頭、金屬棍等。警方在傍晚5時許，展示黑旗並宣布現場為一個非法集結，但現場暴力行為並無停止，警方使用催淚彈及橡膠子彈驅散，示威者以雨傘及水馬作防護，有人以汽油彈還擊。近6時45分，警方在楊屋道推進，一名警長發現當時身穿黑衣的牛一度拾起磚頭，警長上前揮舞警棍，牛失去平衡倒地，手上磚頭亦掉在地上，牛其後被制服。

同案被告包括運輸工人何卓軒（23歲）、學生符凱晴（23歲）、教師郭芷晴（21歲）、學生楊俊傑（25歲）、無業男張家榮（24歲）及調酒師李㑊橉（28歲），其中楊早前認罪及判監10個月，其餘5人則否認控罪及排期至2月16日作審前覆核。

案件編號：WKCC3717/2021