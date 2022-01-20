教大指學生會連續4年以臨委會運作　不再承認其地位

香港教育大學管理層今日(20日)透過學生事務處向全體師生發電郵，指學生會多年來存在管治問題，加上已連續4年以臨時行政委員會的形式運作，未獲學生授權，缺乏代表性，決定不再承認學生會地位。

教大認為，學生會作為校內最大的學生組織，可參與大學的政策制訂及諮詢過程，轄下更有逾30個屬會，掌握屬會註冊、分配經費及場地等權力，理應代表學生社群。然而，早於2016年，當時的臨政在未有充份諮詢受影響同學的情況下修改會章，剔除部分學生組別的基本會員資格，導致會員人數大幅減少。

現時，近30%的全日制學生不屬學生會會員。近日，校方得悉來屆的學生會依然未能組閣，須繼續以臨政形式運作，並正準備修章，下調臨政或臨時編輯委員會基本幹事人數至4人，進一步削弱其代表性，故決定作出全面檢視。

在此期間，校方會停止代收學生會會費、收回其會址、管轄校園設施及借用場地等權利，並暫停向該會提供電郵及網絡支援。期間，學生會將不能使用大學之名，而其現時積存的900萬港元儲備亦須暫託財務處看管。教大將就學生會的地位、管治及代表性展開全面檢視，學生事務處亦會向其屬會提供適切支援，確保它們運作如常。