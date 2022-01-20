政Whats噏：李華明鬧爆民主黨中委洩密　凍結黨籍拒上訴或退黨

民主黨副主席梁翊婷、黨友蘇逸恒同「元老」李華明（Fred）去年擅自以個人名義支持黨外立法會選舉候選人，涉違黨紀被投訴。該黨中委會尋晚接納紀律委員會建議，喺下月中嘅中委會處理革除梁、蘇黨籍，至於Fred就會被凍結黨籍半年。之但係，雖然Fred有7日上訴期限，但佢就批評有中委會成員外洩會議內容，對中委已失去信心，只會放棄上訴或考慮退黨喎。

Fred今日（20日）接受查詢時話，會議內容應要保密，強調自己亦遵守有關規定，不滿尋晚開會嘅中委對外放料，直言「我哋啲中委真係，我點可以尊重」，話已對中委冇信心，所以唔會提出上訴，同埋或考慮係咪退黨。

佢話民主黨支持「公民抗命」及「違法達義」，有黨友亦因為挑戰唔合理嘅法律而正還押。雖然向中委會解釋支持前黨友參選係「違規達義」，但最終唔被接受。佢指中委會應理解該候選人對手係建制派，作彈性處理，質疑民主黨批准李洪波支持另一候選人係雙重標準，認為事件「係針對人」。又話現時中委會予人感覺係唔可以受批評，嘆「民主黨啲中委變咗」。

有中委成員認為即使有人洩露會議細節，都唔會改變Fred做過嘅事。佢強調對方嘅行為已違反黨紀，見唔到公眾得知紀委會建議後，對Fred有咩影響。佢又話過去唔少「公民抗命」行動，當中涉及違法行為，當事人亦要承擔潛在法律責任，強調任何人都可認為自己所做嘅事係「違法達義」，但當中要考慮係咪可以承擔事後嘅後果，而唔係事後唔使負責。

其實喺立法會選舉前，該黨就曾向有意爭取黨員以個人名義支持嘅候選人發問卷，以決定係咪批准有關申請。最終只有荃灣區議會前副主席李洪波獲批准表態支持劉卓裕。而3人就喺未經批准下以個人身份支持其他候選人。