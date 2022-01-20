倉鼠染疫泛起漣漪　旺角通菜街人流大減　狗主斥當局倉卒處事

日前銅鑼灣有寵物店店員感染Delta病毒，不排除涉及動物傳播，全港售賣倉鼠的寵物店須暫停營業。東網記者今(20日)於中午時段到訪旺角通菜街一帶視察，倉鼠店繼續關門暫停營業；售賣貓狗的寵物店則未受影響如常經營，惟街上人流明顯減少，亦未見有漁濃署派員到場取動物或環境樣本。市民指未有額外擔心，如常前來光顧並添置寵物用品，或特意觀看寵物。

尹小姐表示，家裹亦有養貓，照顧上跟以往一樣，未有特別擔心動物傳染風險，反指人與人傳染理應比動物傳染更容易，只要人做好消毒等各種防疫措施，就消除了感染動物的風險。另一名李小姐則表示經常買金魚，途中須經過寵物店，了解到最近有懷疑倉鼠傳染人事件，故她指若經過或進入寵物店時亦會額外擔心。

被問到會否擔心其他動物會同樣出現「一刀切」的人道毀滅處理手法，有寵物主人表示擔心。貓主人賴先生直斥當局決定荒謬，認為飼養倉鼠只屬小眾，若牽涉貓狗等較大眾的寵物都不能以同一手段處理，惹來外界對政府大力反對及不滿，回響更大。狗主人蘇先生亦指大家同有生命，不能只在揣測下倉卒處事，又指「若果是人類受感染，是否又需要人道毀滅。」

涉事的寵物店Little Boss，旺角同樣有份店，附近有寵物店如常營業，有負責人及員工均指略有擔心，並會加強清潔等防疫措施。貓店員工何小姐指都擔心有感染風險，畢竟距離很近，近日都有加強清潔，特別在場地消毒方面。她續指，受最近倉鼠感染事件影響，旺角寵物街明顯人流減少，生意額亦有下跌。至於寵物用品店的姚生指更擔心下一步會否涉及更多動物種類傳染的風險；他又指由於倉鼠店被迫關閉，最近亦多了市民前來詢問有關倉鼠的用品等。