澳門女子被假冒內地官員詐騙1400萬　港澳警方聯手拘3男女

香港警方聯同澳門司警，針對跨境洗黑錢犯罪活動展開聯合行動，港警拘捕兩名男子，澳警則拘捕一名女子，3人涉嫌清洗1400萬元黑錢。

香港警方較早前收到澳門司警提供的情報，指一名居於澳門的女受害人，於去年9月接到假冒內地官員的詐騙電話，騙徒訛稱受害人涉及內地多宗洗黑錢案件，同時被內地執法機關列作通緝人士。受害人按照指示，將澳門7個銀行戶口資料及登入密碼交予騙徒以作調查，及後受害人發現戶口內共約1,400萬元的款項被轉走，於是報警求助。

澳門司警經調查後，發現涉事款項先後被轉至5個澳門銀行戶口，繼而再被分散至兩個香港銀行戶口。香港警方掌握情報後迅速作出調查，昨日(19日)以涉嫌「洗黑錢」，在秀茂坪及落馬洲拘捕兩名分別姓甄(27歲)及姓洪(68歲)本地男子，分別報稱大學生及無業，均為香港銀行戶口持有人，相信其銀行戶口於去年11月至今年1月初，接收及處理案中至少約1,180萬元款項，警方另外檢獲多部手機及多張銀行提款卡。

同日，澳門司警亦展開拘捕行動，於當地拘捕一名21歲女子，相信她利用自己於澳門的銀行戶口接收騙款，其後將款項轉至香港銀行戶口。案件仍然調查中，不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科高級督察郭健樂表示，調查期間留意到，騙徒除了用各種藉口誘騙受害人匯款到不知名銀行戶口外，亦會要求受害人開設銀行戶口，或將自己現有的銀行戶口資料及登入密碼交出以作調查。當騙徒操控該批銀行戶口後，便作進一步洗黑錢活動，令警方調查有困難及挑戰。

郭健樂呼籲市民時刻保持警覺，特別是收到不明來歷或可疑電話時，切勿輕信對方聲稱的任何身份，有需要時可以經過可靠渠道核實其身份。同時，市民亦要妥善保管個人資料，包括銀行戶口登入密碼等，執法者在任何情況下，均不會要求市民作出任何匯款或提交銀行戶口登入密碼。