無視男子趴伏車頭照開車　女司機認危駕等4罪囚16月

一名主婦去年2月在元朗駕私家車撞到輕型貨車，她與貨車司機商討賠償不果，突然驅車離去，無視原本貨車司機趴倒在其車頭，繼續前行逾百米並兩度衝紅燈。她之後駛上元朗公路，撞到巴士後翻側。她上月承認危險駕駛及不小心駕駛等共4罪，區院法官林嘉欣今天（20日）直指她的駕駛態度完全差劣，行為考慮不周，並非合理及謹慎的司機應有的舉動，決定判她入獄16個月，及罰款1800港元。法官亦下令她停牌18個月，停牌期滿後須重考駕駛執照，另須賠償事主8200港元。

本案為區域法院案件，被安排在荃灣法院處理。33歲被告韋雅儀，被控於2021年2月4日在元朗教育路不小心駕駛及危險駕駛一輛私家車；及在元朗公路危險駕駛同一輛私家車；及駕駛上述未獲發牌的私家車。辯方早前求情時表示，被告於2015年獲取車牌，案發前從事運輸散工。被告在案發時因驚惶失措想回家，而選擇了逃離現場，在翌日自行到警署自首。

案情指，案發當晚約8時半，被告駕駛的私家車在元朗教育路撞到1輛輕型貨車車尾，並留下刮痕。被告與貨車司機商討賠償，但未能達成共識。之後被告返回私家車上，而貨車司機則站在私家車前方。被告突然開車，貨車司機則趴倒在私家車車頭，惟被告繼續駕駛私家車，任由貨車司機掛在車頭。被告一度掉頭駛入相反行車線，及衝越2組紅燈。被告在行駛約125米後才減速及停車，貨車司機方能脫險。事後其右手及腹部有觸痛，貨車修理費則約8200港元。

被告之後將其私家車駛上元朗公路往上水方向，以時速約105公里超速行駛，及後撞向一輛行駛中的巴士車尾。巴士司機停車及報警，巴士司機及乘客均沒有受傷，而私家車則翻側，惟被告自行徒步逃離現場。警方調查後尋獲私家車的登記車主，即被告丈夫。他確認案發時車輛由被告駕駛，惟車輛牌照在去年1月8日已屆滿。之後警方拘捕被告，她在警誡下保持緘默。涉案私家車及輕型貨車的行車紀錄儀均拍攝到案發過程，當貨車司機趴在私家車車頭，被告開車行駛時，貨車司機神情驚慌，大叫「停車呀！」、「我就嚟死啦！」

案件編號：DCCC 408/2021