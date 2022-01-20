今增14確診　當中10宗為本地個案

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(20日)新增14宗確診個案，當中10宗屬本地個案。個案中有12宗懷疑感染Omicron變種病毒，另有1人感染Delta，餘下1宗待定。至今本港個案累計13,096宗。另有20多宗初步個案，當中頗多屬本地病例。

本地個案包括1名居觀塘凱匯3座的聖若瑟英文中學17歲男學生(個案編號：13088)，他驗出帶有Delta，但與Little Boss群組的基因排序不一樣。另有2宗為葵涌邨逸葵樓居民，1名居於3樓、為53歲機場貨運站員工(個案編號：13090)，以及居於7樓婆婆家的1歲女嬰(個案編號：13100)。

此外，地利亞修女紀念學校再多1名58歲教師(個案編號：13093)及1名中一O班學生確診；幼稚園老師的28歲男友人(個案編號：13092)確診。此外，早前1名確診個案13079的家人、14歲男童(個案編號：13091)，為就讀香港管理業協會李國寶中學1名中三E班的男童確診，另外居於居於東涌映灣園第7座的三兄弟確診，其中1名男童的同班同學，就讀佛教筏可紀念中學的一名14歲女童初步確診。